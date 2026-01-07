Рейтинг@Mail.ru
01:19 07.01.2026
Вагенкнехт заявила об опасности участия в миссии на Украине
в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт, фридрих мерц, дональд трамп, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Вагенкнехт заявила об опасности участия в миссии на Украине

Вагенкнехт назвала участие Германии в миссии на Украине смертельно опасным

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала смертельно опасным возможное участие Германии в формировании многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины, так как это грозит военным столкновением с Россией.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже о том, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на прилегающей к украинской территории НАТО.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Премьер Испании обсудит с парламентом участие в миссии на Украине
Вчера, 23:30
"Мерц потерял рассудок! Отправка немецких солдат для "поддержания мира" на Украине — это абсолютно безответственно и чрезвычайно опасно. Если снова разгорится конфликт, мы окажемся в состоянии войны с Россией", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
В этой связи она призвала предотвратить "подобную смертельно опасную миссию".
Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
Вчера, 08:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
4 января, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСара ВагенкнехтФридрих МерцДональд ТрампНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
