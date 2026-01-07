Вагенкнехт заявила об опасности участия в миссии на Украине

БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала смертельно опасным возможное участие Германии в формировании многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины, так как это грозит военным столкновением с Россией.