Патриарх Кирилл рассказал, каким должен быть современный священник - РИА Новости, 07.01.2026
12:50 07.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, каким должен быть современный священник
Патриарх Кирилл рассказал, каким должен быть современный священник

Патриарх Кирилл: современный священник должен быть образован и культурно развит

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Современный священник должен быть образован и развит интеллектуально и культурно, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
"Священник должен обладать определенным образованием, быть интеллектуально и культурно развитым. Не потому что это добавляет ему духовных сил, а потому что это помогает людям невоцерковленным, но нередко достаточно хорошо образованным, прислушиваться к тому, что говорит священник. Если батюшка вообще ничего не знает и такой, как говорят, "серенький", то, может, к нему будут относиться со снисхождением, но уважение он вряд ли сможет стяжать", – сказал он в интервью.
Тем не менее, главная сила, которой должен обладать священник, - это его собственный духовный опыт, считает патриарх.
Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января. В праздничную ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения.

Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января. В праздничную ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения.

Рождественское богослужение в столичном храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Рождественское богослужение в столичном храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В рождественскую ночь в Москве было открыто более 500 храмов и монастырей.

В рождественскую ночь в Москве было открыто более 500 храмов и монастырей.

Накануне глава РПЦ в послании призвал тех, кто не является верующим, в Рождество открыть сердце Богу.

Накануне глава РПЦ в послании призвал тех, кто не является верующим, в Рождество открыть сердце Богу.

По традиции перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с Рождественским поздравлением.

По традиции перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с Рождественским поздравлением.

Бог присутствует в жизни человека и истории мира через освобождение от первородного греха и удержание от жизненных ошибок, заявил патриарх Кирилл.

Бог присутствует в жизни человека и истории мира через освобождение от первородного греха и удержание от жизненных ошибок, заявил патриарх Кирилл.

Бог отвечает на молитвы людей не построением государства всеобщего благосостояния и равенства, а своей безграничной любовью, сказал глава РПЦ.

Бог отвечает на молитвы людей не построением государства всеобщего благосостояния и равенства, а своей безграничной любовью, сказал глава РПЦ.

Он добавил, что близость и любовь к Богу достигается через следование евангельским заповедям, через терпение, нелицемерную любовь друг к другу и постоянное участие в таинстве причастия.

Он добавил, что близость и любовь к Богу достигается через следование евангельским заповедям, через терпение, нелицемерную любовь друг к другу и постоянное участие в таинстве причастия.

Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января. В праздничную ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения.

Рождественское богослужение в столичном храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В рождественскую ночь в Москве было открыто более 500 храмов и монастырей.

Накануне глава РПЦ в послании призвал тех, кто не является верующим, в Рождество открыть сердце Богу.

По традиции перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с Рождественским поздравлением.

Бог присутствует в жизни человека и истории мира через освобождение от первородного греха и удержание от жизненных ошибок, заявил патриарх Кирилл.

Бог отвечает на молитвы людей не построением государства всеобщего благосостояния и равенства, а своей безграничной любовью, сказал глава РПЦ.

Он добавил, что близость и любовь к Богу достигается через следование евангельским заповедям, через терпение, нелицемерную любовь друг к другу и постоянное участие в таинстве причастия.

Религия Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) Русская православная церковь Рождество Христово Россия
 
 
