Патриарх Кирилл рассказал, каким должен быть современный священник

Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января. В праздничную ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения.
Рождественское богослужение в столичном храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В рождественскую ночь в Москве было открыто более 500 храмов и монастырей.
Накануне глава РПЦ в послании призвал тех, кто не является верующим, в Рождество открыть сердце Богу.
По традиции перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с Рождественским поздравлением.
Бог присутствует в жизни человека и истории мира через освобождение от первородного греха и удержание от жизненных ошибок, заявил патриарх Кирилл.
Бог отвечает на молитвы людей не построением государства всеобщего благосостояния и равенства, а своей безграничной любовью, сказал глава РПЦ.
Он добавил, что близость и любовь к Богу достигается через следование евангельским заповедям, через терпение, нелицемерную любовь друг к другу и постоянное участие в таинстве причастия.
