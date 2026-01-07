Патриарх Кирилл рассказал, каким должен быть современный священник

"Священник должен обладать определенным образованием, быть интеллектуально и культурно развитым. Не потому что это добавляет ему духовных сил, а потому что это помогает людям невоцерковленным, но нередко достаточно хорошо образованным, прислушиваться к тому, что говорит священник. Если батюшка вообще ничего не знает и такой, как говорят, "серенький", то, может, к нему будут относиться со снисхождением, но уважение он вряд ли сможет стяжать", – сказал он в интервью.