США снимут часть санкций на транспортировку нефти в Венесуэле
19:26 07.01.2026 (обновлено: 19:37 07.01.2026)
США снимут часть санкций на транспортировку нефти в Венесуэле
2026
США снимут часть санкций на транспортировку нефти в Венесуэле

Райт: США снимут часть санкций на транспортировку нефти в Венесуэле ради продажи

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США снимут часть санкций, связанных с транспортировкой и производством нефти в Венесуэле, для продажи сырья на мировой рынок, при этом намерены контролировать его ввоз и вывоз, говорится в сообщении минэнерго Соединенных Штатов.
"США избранно откажутся от санкций, чтобы осуществлять транспортировку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов на глобальные рынки", - говорится в сообщении на сайте американского ведомства.
Ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы будет происходить через одобренные США каналы, подчеркивается в сообщении.
США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
