США требуют от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, пишут СМИ

Накануне глава Белого дома назвал себя лючевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата ее лидера Николаса Мадуро. Он также утверждал, что американский госсекретарь Марко Рубио находится в плотном контакте с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Издание Politico при этом писало, что Вашингтон требует от нее несколько шагов в американских интересах, в том числе прекращение продажи нефти соперникам Штатов.