Российский ски-альпинист получил международную лицензию на сезон
Россиянин Владислав Андреев получил лицензию от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) на сезон-2025/26, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
ски-альпинизм
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянин Владислав Андреев получил лицензию от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) на сезон-2025/26, сообщается на сайте организации.
Спортсмену 38 лет. Андреев получил лицензию как официальное лицо.
В списке атлетов находятся россияне Александр Антонов, Андрей Федоров, Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко.