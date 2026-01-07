Рейтинг@Mail.ru
Российский ски-альпинист получил международную лицензию на сезон
11:04 07.01.2026
Российский ски-альпинист получил международную лицензию на сезон
Российский ски-альпинист получил международную лицензию на сезон
2026
Российский ски-альпинист получил международную лицензию на сезон

© РИА Новости / Андрей Варенков
© РИА Новости / Андрей Варенков
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянин Владислав Андреев получил лицензию от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) на сезон-2025/26, сообщается на сайте организации.
Спортсмену 38 лет. Андреев получил лицензию как официальное лицо.
В списке атлетов находятся россияне Александр Антонов, Андрей Федоров, Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко.
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде
