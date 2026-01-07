Рейтинг@Mail.ru
Вкладом Швеции в гарантии Киеву будут поставки истребителей, заявил премьер - РИА Новости, 07.01.2026
16:27 07.01.2026
Вкладом Швеции в гарантии Киеву будут поставки истребителей, заявил премьер
Вкладом Швеции в гарантии Киеву будут поставки истребителей, заявил премьер - РИА Новости, 07.01.2026
Вкладом Швеции в гарантии Киеву будут поставки истребителей, заявил премьер
Вкладом Швеции в обеспечение гарантий безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения станут истребители Gripen для воздушного наблюдения и средства РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:27:00+03:00
2026-01-07T16:27:00+03:00
в мире, украина, швеция, россия, ульф кристерссон, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Швеция, Россия, Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Вкладом Швеции в гарантии Киеву будут поставки истребителей, заявил премьер

Премьер Кристерссон: Швеция внесет вклад в обеспечение безопасности Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Швеции
Флаги на территории посольства Швеции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Швеции . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вкладом Швеции в обеспечение гарантий безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения станут истребители Gripen для воздушного наблюдения и средства морского разминирования, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Украина и Швеция договорились о поставке до 150 боевых самолетов Gripen
25 октября 2025, 17:59
"После достижения мирного соглашения на Украине Швеция готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины и остальной Европы", - написал Кристерссон в соцсети X.
По словам премьера, вклад Швеции будет заключаться в истребителях Gripen для воздушного наблюдения, морских ресурсах для разминирования в Черном море и обучении украинских офицеров. Кристерссон отметил, что необходимым условием для этого является достижение мирного соглашения.
Премьер Швеции и Владимир Зеленский 22 октября 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года после подписания контракта.
Министр обороны королевства Пол Йонсон ранее заявил, что Швеция рассмотрит возможность поставок Украине старых моделей истребителей Gripen C/D, но это будет зависеть от соглашения по новым самолетам Gripen E.
Заседание коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине
Вчера, 09:07
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
Вчера, 15:58
 
