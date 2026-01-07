Вкладом Швеции в гарантии Киеву будут поставки истребителей, заявил премьер

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вкладом Швеции в обеспечение гарантий безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения станут истребители Gripen для воздушного наблюдения и средства морского разминирования, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Министр обороны королевства Пол Йонсон ранее заявил, что Швеция рассмотрит возможность поставок Украине старых моделей истребителей Gripen C/D, но это будет зависеть от соглашения по новым самолетам Gripen E.