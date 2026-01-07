Рейтинг@Mail.ru
10:20 07.01.2026
На юге Сахалина легковушка столкнулась с пассажирским поездом
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на юге Сахалина, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.01.2026
На юге Сахалина легковушка столкнулась с пассажирским поездом

На Сахалине произошло ДТП с участием легковушки и пассажирского поезда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 янв – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на юге Сахалина, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, инцидент произошел 7 января в 15.45 (7.45 мск) на железнодорожном переезде села Пионеры на перегоне "Пионер - Чехов" Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области.
«

"Состав двигался из Холмска в Чехов, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет, схода не допущено. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

Проверку по факту аварии проводит сахалинская транспортная прокуратура. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и действия локомотивной бригады. На контроле надзорного ведомства находится восстановление движения на участке.
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
8 декабря 2025, 09:33
 
