На юге Сахалина легковушка столкнулась с пассажирским поездом
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на юге Сахалина, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:20:00+03:00
происшествия
сахалин
сахалинская область
холмск
дальневосточная транспортная прокуратура
дальневосточная железная дорога
2026
