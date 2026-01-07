Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав поместных Церквей

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством глав одиннадцати поместных православных Церквей.
Поздравительные послания, по данным сайта Русской православной церкви (РПЦ), направлены патриарху Великой Антиохии и всего Востока Иоанну X, патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, патриарху Болгарскому Даниилу, архиепископу Тиранскому и всей Албании Иоанну, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону и архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану.
Празднование Рождества Христова в России
Вчера, 16:48
"Ликуя ныне о Рождении Спасителя, мы с особой надеждой возносим к Нему молитвы о ниспослании благословения народам христианским, о прекращении бури раздоров и недоумений, о воцарении в душах людей мира, который принес Богомладенец, ибо "Он есть мир наш" (Еф. 2:14). Разделяя с Вами радость праздника, желаю Вам крепости душевных и телесных сил, богатых милостей и обильной помощи Воплотившегося Господа в дальнейшем предстоятельском служении", – цитирует сайт РПЦ патриаршие поздравления.
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календарей, празднуют его в ночь с 24 на 25 декабря. Среди них – Римско-католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. В Православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды – и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви – Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская, Македонская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Древние восточные Церкви отмечают Рождество по юлианскому календарю 7 января, за исключением Армянской, отмечающей его 6 января.
Родом из детства: в России празднуют Рождество
Вчера, 08:00