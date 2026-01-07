Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством Христовым
17:32 07.01.2026
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством Христовым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством Христовым президента России Владимира Путина, пожелав ему благоденствия и Божьей помощи. РИА Новости, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством Христовым президента России Владимира Путина, пожелав ему благоденствия и Божьей помощи.
Кирилл в рождественский сочельник пожелал Божьего благословения российскому лидеру, правительству и вооруженным силам РФ.
Рубио передал на днях Лаврову поздравление с Рождеством, сообщила Захарова
Вчера, 14:40
"Особую признательность хотел бы выразить Вам за неизменное внимание к служению Московского патриархата, а также за Ваш личный вклад в развитие церковно-государственного соработничества... Желаю Вам крепкого здравия и благоденствия, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на высоком и ответственном посту президента Российской Федерации", - говорится в патриаршем поздравлении Путину на сайте РПЦ.
Патриарх также направил поздравления к празднику председателям российского правительства Михаилу Мишустину, Государственной думы Вячеславу Володину, Совета Федерации Валентине Матвиенко и мэру Москвы Сергею Собянину.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа.
Родом из детства: в России празднуют Рождество
Вчера, 08:00
 
РелигияРоссияМоскваВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Михаил МишустинМосковский ПатриархатРусская православная церковьСовет Федерации РФРождество Христово
 
 
