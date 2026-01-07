Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова

В Москве более миллиона человек посетили Рождественские богослужения

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона человек посетили Рождественские богослужения в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

"Всего 534 храма (где проводили богослужения - ред.). Посетили Рождественские богослужения более миллиона человек", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько людей посетило Рождественские богослужения.

Глава департамента отметил, что никаких инцидентов и несчастных случаев в эту ночь не произошло.

"Ключевую роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка во время праздничных богослужений сыграли силовые структуры", - подчеркнул он.