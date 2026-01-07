https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066754536.html
В Москве более миллиона человек посетили Рождественские богослужения
москва
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона человек посетили Рождественские богослужения в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
"Всего 534 храма (где проводили богослужения - ред.). Посетили Рождественские богослужения более миллиона человек", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько людей посетило Рождественские богослужения.
Глава департамента отметил, что никаких инцидентов и несчастных случаев в эту ночь не произошло.
"Ключевую роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка во время праздничных богослужений сыграли силовые структуры", - подчеркнул он.
Рождество Христово ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в своих семьях.