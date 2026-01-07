Рейтинг@Mail.ru
В Москве более миллиона человек посетили Рождественские богослужения - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:15 07.01.2026 (обновлено: 15:38 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066754536.html
В Москве более миллиона человек посетили Рождественские богослужения
В Москве более миллиона человек посетили Рождественские богослужения - РИА Новости, 07.01.2026
В Москве более миллиона человек посетили Рождественские богослужения
Более 1 миллиона человек посетили Рождественские богослужения в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:15:00+03:00
2026-01-07T15:38:00+03:00
религия
москва
рождество христово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066715881_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_96bad75e6745af23b690aef773fdc6e2.jpg
https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066656180.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066715881_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_53616d6e38980ad127a5866198d607b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, рождество христово
Религия, Москва, Рождество Христово
В Москве более миллиона человек посетили Рождественские богослужения

Сучков: более 1 млн человек посетили Рождественские богослужения в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПатриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве в праздник Рождества Христова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона человек посетили Рождественские богослужения в Москве, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
"Всего 534 храма (где проводили богослужения - ред.). Посетили Рождественские богослужения более миллиона человек", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько людей посетило Рождественские богослужения.
Глава департамента отметил, что никаких инцидентов и несчастных случаев в эту ночь не произошло.
"Ключевую роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка во время праздничных богослужений сыграли силовые структуры", - подчеркнул он.
Рождество Христово ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в своих семьях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Родом из детства: в России празднуют Рождество
Вчера, 08:00
 
РелигияМоскваРождество Христово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала