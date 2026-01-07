Городские службы обеспечили пожарную безопасность на Рождество в Москве

«

"В ночь с 6 на 7 января Рождественские богослужения состоялись более чем в 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 600 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении комплекса.