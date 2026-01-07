МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым, телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.
"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение".
Путин подчеркнул, что РПЦ внесла особый вклад в сплочение россиян.
"С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи".
Президент подчеркнул, что религиозные организации поддерживают участников и ветеранов СВО.
"Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания".
Обращение к защитникам
Путин посетил рождественское богослужение в храме Великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье вместе с военными и их семьями. Там он также поздравил присутствующих с праздником.
"Хочу прежде всего обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России гордились нашими воинами".
Президент напомнил, что Бога часто называют спасителем, потому что для этого он и пришел на землю.
"Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей".
Путин выразил уверенность, что вместе с православными радость Рождества разделяют и представители других конфессий.
"Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники. И так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа — всегда одна на всех".
Католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря.
"Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, хочу поздравить вас и с наступившим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы всегда удача и Ангел Хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником".
