В Главном храме ВС России в Кубинке прошло праздничное богослужение

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Праздничное Рождественское богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке, в литургии принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.