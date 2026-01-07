Рейтинг@Mail.ru
В Главном храме ВС России в Кубинке прошло праздничное богослужение - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066695559.html
В Главном храме ВС России в Кубинке прошло праздничное богослужение
В Главном храме ВС России в Кубинке прошло праздничное богослужение - РИА Новости, 07.01.2026
В Главном храме ВС России в Кубинке прошло праздничное богослужение
Праздничное Рождественское богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке, в литургии принял участие министр обороны РФ... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T05:32:00+03:00
2026-01-07T05:32:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
кубинка
андрей белоусов
рождество христово
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904853_0:193:1033:774_1920x0_80_0_0_e9860edc496d2a439d525f30a4ddc5d5.jpg
https://ria.ru/20260107/putin-2066683216.html
https://ria.ru/20260107/rozhdestvo-2066676798.html
россия
московская область (подмосковье)
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572904853_0:0:1033:774_1920x0_80_0_0_66ecf2dc08bc8522358aa4bf200774b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), кубинка, андрей белоусов, рождество христово, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Кубинка, Андрей Белоусов, Рождество Христово, Общество
В Главном храме ВС России в Кубинке прошло праздничное богослужение

Рождественское богослужение прошло в храме ВС России с участием Белоусова

© РИА Новости / Артем БуденныйГлавный храм Вооруженных сил РФ
Главный храм Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Артем Буденный
Главный храм Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Праздничное Рождественское богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке, в литургии принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье состоялось праздничное Рождественское богослужение. В литургии приняли участие представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, а также прихожане храма. На торжественном богослужении присутствовал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
01:40
Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
В среду в Главном храме ВС РФ также состоится утренняя литургия, посвященная празднованию Рождества Христова. На Соборной площади пройдут рождественские гуляния, где гостей ожидают новогодние спектакли для детей, работа творческих мастерских по изготовлению поделок, выставка ледовых фигур, а также выступления музыкальных коллективов Москвы и Московской области.
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
01:33
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)КубинкаАндрей БелоусовРождество ХристовоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала