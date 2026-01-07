Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Рейтинг@Mail.ru
00:53 07.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
рождество христово, общество, михаил мишустин, русская православная церковь, россия
Рождество Христово, Общество, Михаил Мишустин, Русская православная церковь, Россия
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, отметив особую роль Русской православной церкви (РПЦ), которая призывает к взаимоуважению, добродетели и состраданию, а также то, что особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям.
"Ваше Святейшество! Примите мои сердечные поздравления с Рождеством Христовым... Рождественские дни объединяют миллионы людей, вселяют в сердца надежду, веру в высокие идеалы добра. И здесь у Русской православной церкви, которая призывает к исполнению евангельских заповедей, взаимоуважению, добродетели и состраданию, особая роль", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.
Премьер отметил, что благодаря патриарху особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям.
"Благодаря Вашей активной архипастырской деятельности сохраняются многовековые традиции нашего народа, историческое и культурное наследие. А также реализуются важные инициативы, направленные на укрепление института семьи, патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям", - добавил Мишустин.
Он также пожелал патриарху Кириллу "доброго здоровья, успехов в ответственном служении на благо России, нашего народа, Русской православной церкви".
Рождество ХристовоОбществоМихаил МишустинРусская православная церковьРоссия
 
 
