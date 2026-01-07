https://ria.ru/20260107/roszdravnadzor-2066762483.html
Росздравнадзор рассказал о ситуации с наличием "Осельтамивира" в аптеках
Росздравнадзор рассказал о ситуации с наличием "Осельтамивира" в аптеках - РИА Новости, 07.01.2026
Росздравнадзор рассказал о ситуации с наличием "Осельтамивира" в аптеках
Противовирусный препарат "Осельтамивир" имеется в наличии по всей России, его производство и поставки идут в плановом режиме, в феврале и марте запланирован... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:13:00+03:00
2026-01-07T16:13:00+03:00
2026-01-07T16:26:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032136630_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_57e3cbbc4134cccf7a7598c8c6cdb7b6.jpg
https://ria.ru/20260105/kabmin-2066444175.html
https://ria.ru/20251231/lekarstvo-2059471590.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032136630_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_dc6100b940fe7f9ff9e2450957c61797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество
Росздравнадзор рассказал о ситуации с наличием "Осельтамивира" в аптеках
Росздравнадзор: противовирусное "Осельтамивир" имеется в наличии по всей России
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Противовирусный препарат "Осельтамивир" имеется в наличии по всей России, его производство и поставки идут в плановом режиме, в феврале и марте запланирован ввод в оборот свыше 122 тысяч упаковок в форме порошка, сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.
"Препараты с международным непатентованным наименованием "Осельтамивир" российского и иностранного производства в том числе для детей имеются в наличии по всей стране, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот идут в плановом режиме и соответствуют среднегодовым показателям", - рассказали в ведомстве.
В Росздравнадзоре
сообщили, что в ноябре-декабре в оборот были введены суспензия и порошок "Осельтамивир" - более 85 тысяч упаковок и свыше 72 тысяч упаковок соответственно.
"По данным российских производителей, в феврале и марте запланирован ввод в гражданский оборот еще более 122 тысяч упаковок препарата в форме порошка. До конца января будут дополнительно поставлены капсулы в дозировках 75, 45 и 30 миллиграммов - суммарно более 1,3 миллиона упаковок. А до конца февраля - еще более 1 миллиона упаковок", - пояснили там.
В том случае, если противовирусный препарат отсутствует в аптеке в форме суспензии или порошка, в ведомстве рекомендовали использовать капсулы, растворив их содержимое в воде - это допускается инструкцией по применению препарата.