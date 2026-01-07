Росздравнадзор рассказал о ситуации с наличием "Осельтамивира" в аптеках

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Противовирусный препарат "Осельтамивир" имеется в наличии по всей России, его производство и поставки идут в плановом режиме, в феврале и марте запланирован ввод в оборот свыше 122 тысяч упаковок в форме порошка, сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

"Препараты с международным непатентованным наименованием "Осельтамивир" российского и иностранного производства в том числе для детей имеются в наличии по всей стране, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот идут в плановом режиме и соответствуют среднегодовым показателям", - рассказали в ведомстве.

Росздравнадзоре сообщили, что в ноябре-декабре в оборот были введены суспензия и порошок "Осельтамивир" - более 85 тысяч упаковок и свыше 72 тысяч упаковок соответственно.

"По данным российских производителей, в феврале и марте запланирован ввод в гражданский оборот еще более 122 тысяч упаковок препарата в форме порошка. До конца января будут дополнительно поставлены капсулы в дозировках 75, 45 и 30 миллиграммов - суммарно более 1,3 миллиона упаковок. А до конца февраля - еще более 1 миллиона упаковок", - пояснили там.