Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой
Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой - РИА Новости, 07.01.2026
Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой
Росавиация классифицировала падение вертолета Robinson R44 в Пермском крае как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:43:00+03:00
2026-01-07T16:43:00+03:00
2026-01-07T16:43:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
пермский край
россия
Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой
Росавиация классифицировала крушение вертолета в Пермском крае как катастрофу