Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой - РИА Новости, 07.01.2026
16:43 07.01.2026
Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой
Росавиация классифицировала падение вертолета Robinson R44 в Пермском крае как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет... РИА Новости, 07.01.2026
происшествия
пермский край
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
пермский край
россия
происшествия, пермский край, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Пермский край, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет
Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Росавиация классифицировала падение вертолета Robinson R44 в Пермском крае как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в Росавиации.
Ранее ГУМЧС России по Пермскому краю сообщило, что два человека погибли при крушении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края.
"Сегодня, 7 января, в Бардымском районе Пермского края произошло падение частного вертолета Robinson R44 (регистрационный номер RA-04389)... Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ (межрегиональное территориальное управление - ред.) Росавиации", - говорится в сообщении ведомства.
Крушение частного вертолета в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Упавший в Пермском крае вертолет при взлете зацепился за тросы
ПроисшествияПермский крайРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Межгосударственный авиационный комитет
 
 
