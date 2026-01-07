Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР проходят рождественские богослужения
00:35 07.01.2026
В ЛНР проходят рождественские богослужения
В ЛНР проходят рождественские богослужения
2026
Храм во имя Пресвятой Богородицы, в честь иконы Её, именуемой Умиление в Луганске
Храм во имя Пресвятой Богородицы, в честь иконы Её, именуемой Умиление в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, в том числе и в одном из центральных храмов Луганска в честь иконы Божией Матери "Умиление", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о приостановке действия комендантского часа в новогодние и рождественские праздники в районах, где это позволяет военная обстановка.
В Донецке проходит праздничная рождественская служба
В Донецке проходит праздничная рождественская служба
00:30
Рождественскую службу в храме "Умиление" возглавил возглавил настоятель храма протоиерей Александр Пономарев. В ночь на 7 января более 200 верующих собрались на торжественную литургию, чтобы вместе встретить один из главных христианских праздников.
"Молимся, конечно в этот день мы за мир, за здоровье близких, за жизни наших защитников и за победу", - рассказала РИА Новости прихожанка храма Людмила Корниенко.
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
00:05
 
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Александр Пономарев, Общество, Рождество Христово
 
 
