В ЛНР проходят рождественские богослужения

ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, в том числе и в одном из центральных храмов Луганска в честь иконы Божией Матери "Умиление", передает корреспондент РИА Новости.

"Молимся, конечно в этот день мы за мир, за здоровье близких, за жизни наших защитников и за победу", - рассказала РИА Новости прихожанка храма Людмила Корниенко.