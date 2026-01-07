https://ria.ru/20260107/respublika-2066678791.html
В ЛНР проходят рождественские богослужения
В ЛНР проходят рождественские богослужения - РИА Новости, 07.01.2026
В ЛНР проходят рождественские богослужения
Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, в том числе и в одном из центральных храмов Луганска в честь иконы Божией Матери... РИА Новости, 07.01.2026
луганская народная республика
В ЛНР проходят рождественские богослужения
В храмах Луганской Народной Республики проходят праздничные богослужения