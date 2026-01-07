https://ria.ru/20260107/pozhar-2066799416.html
В Москве вспыхнул пожар в производственном комплексе
Пожар произошел в производственном комплексе на проспекте Буденного в Москве, он ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 07.01.2026
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_30e62262cc2dd3683df3e977047e9d62.jpg
москва
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_880db52ecfad427008ccaad816c36940.jpg
происшествия, москва
На востоке Москвы произошел пожар в производственном комплексе