Рейтинг@Mail.ru
В Москве вспыхнул пожар в производственном комплексе - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/pozhar-2066799416.html
В Москве вспыхнул пожар в производственном комплексе
В Москве вспыхнул пожар в производственном комплексе - РИА Новости, 07.01.2026
В Москве вспыхнул пожар в производственном комплексе
Пожар произошел в производственном комплексе на проспекте Буденного в Москве, он ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:34:00+03:00
2026-01-07T21:34:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_30e62262cc2dd3683df3e977047e9d62.jpg
https://ria.ru/20260107/penza-2066705133.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/73/1484707391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_880db52ecfad427008ccaad816c36940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве вспыхнул пожар в производственном комплексе

На востоке Москвы произошел пожар в производственном комплексе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Техника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожар произошел в производственном комплексе на проспекте Буденного в Москве, он ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Отмечается, что в среду в 18.56 поступило сообщение о возгорании на проспекте Буденного.
"На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет ПСО №201 столичного Пожарно-спасательного центра. Горело оборудование в производственном комплексе", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
В ведомстве добавили, что пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Пензенской области при пожаре погибли три человека
Вчера, 08:57
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала