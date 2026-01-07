В США заверили, что не задействуют сухопутные войска в Венесуэле, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Руководители американских органов нацбезопасности заверили сенат США, что сухопутные войска Соединенных Штатов не будут использованы в Венесуэле, пишет издание Politico.
"Руководители органов национальной безопасности заявили сенаторам, что администрация не планирует использовать сухопутные войска в Венесуэле, несмотря на заявления президента Дональда Трампа на этой неделе о возможности их применения", - говорится в публикации
При этом, как пишет издание со ссылкой на источники в сенате, шеф Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио заявили на закрытом брифинге с участием всего состава сената США, что американские войска останутся развернутыми вокруг Венесуэлы на неопределенный срок для обеспечения стабилизации региона.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.