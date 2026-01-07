Рейтинг@Mail.ru
В США заверили, что не задействуют сухопутные войска в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/politico-2066807027.html
В США заверили, что не задействуют сухопутные войска в Венесуэле, пишут СМИ
В США заверили, что не задействуют сухопутные войска в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
В США заверили, что не задействуют сухопутные войска в Венесуэле, пишут СМИ
Руководители американских органов нацбезопасности заверили сенат США, что сухопутные войска Соединенных Штатов не будут использованы в Венесуэле, пишет издание... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T23:12:00+03:00
2026-01-07T23:12:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957749758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e59f143ac79afe75409bc9786a08b062.jpg
https://ria.ru/20260107/eda-2066805989.html
https://ria.ru/20260107/ssha-2066792705.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957749758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06c0e8dcef5008b7706206ed7fe83baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
В США заверили, что не задействуют сухопутные войска в Венесуэле, пишут СМИ

Politico: власти США заверили, что не задействуют сухопутные войска в Венесуэле

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Руководители американских органов нацбезопасности заверили сенат США, что сухопутные войска Соединенных Штатов не будут использованы в Венесуэле, пишет издание Politico.
"Руководители органов национальной безопасности заявили сенаторам, что администрация не планирует использовать сухопутные войска в Венесуэле, несмотря на заявления президента Дональда Трампа на этой неделе о возможности их применения", - говорится в публикации
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию
Вчера, 23:02
При этом, как пишет издание со ссылкой на источники в сенате, шеф Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио заявили на закрытом брифинге с участием всего состава сената США, что американские войска останутся развернутыми вокруг Венесуэлы на неопределенный срок для обеспечения стабилизации региона.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США оставляют за собой право вновь задействовать силу против Венесуэлы
Вчера, 20:19
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала