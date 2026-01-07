Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл: западные медиа и философия искореняют понятие подвига
12:21 07.01.2026
Патриарх Кирилл: западные медиа и философия искореняют понятие подвига
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Западные медиа и философия искореняют понятие подвига ради максимального комфорта и эгоизма, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
"Продвигается в западных масс-медиа и вообще в западной культуре, в западной философии жизни отсутствие понятия "подвиг". Подвиг - это нарушение комфорта. Подвиг делается во имя чего-то, но не во имя себя. А вот сосредоточенность на самом себе - это максимальный эгоизм… Без подвига не может быть по-настоящему здорового цивилизационного развития", – сказал он в интервью.
Россия, считает патриарх, "застрахована" от подобных крайних форм эгоизма своим опытом исторических потрясений.
