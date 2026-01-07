https://ria.ru/20260107/osetija-2066709410.html
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 07.01.2026
В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
