В Нидерландах призвали обсудить с США ситуацию в Венесуэле

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.
Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.
Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.
Кроме того, в столице слышна стрельба.
В нескольких районах Каракаса пропало электричество.
На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.
Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.
МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.
