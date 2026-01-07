Рейтинг@Mail.ru
В ОП рассказали о пике мошенничества в новогодние праздники
03:40 07.01.2026
В ОП рассказали о пике мошенничества в новогодние праздники
В ОП рассказали о пике мошенничества в новогодние праздники - РИА Новости, 07.01.2026
В ОП рассказали о пике мошенничества в новогодние праздники
Пик хищений, совершаемых мошенниками, приходится на период с 25 декабря по 15 января, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по... РИА Новости, 07.01.2026
общество
россия
новый год
мошенники
мошенничество
россия
2026
В ОП рассказали о пике мошенничества в новогодние праздники

РИА Новости: пик мошеннических атак происходит с 25 декабря по 15 января

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пик хищений, совершаемых мошенниками, приходится на период с 25 декабря по 15 января, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров рассказал, что новогодние праздники - это время активизации мошенников, когда граждане теряют бдительность, переходя по ссылкам от третьих лиц, открывая СМС и отправляя коды для активации вредоносных программ.
"Как показывает статистика обращений, поступающих в Общественную палату Российской Федерации, пик хищений, совершаемых дистанционным способом, приходится на период с 25 декабря по 15 января. В этот период мошенники, используя ссылки поздравительных открыток, СМС сообщений с новогодними скидками, бонусами и другими маркетинговыми ходами, активно обрабатывают население нашей страны", - рассказал Машаров.
Он добавил, что в зоне риска находятся все группы: несовершеннолетние, люди пожилого возраста, работники бюджетных учреждений, участники СВО и их семьи. Машаров подчеркнул, что необходимо быть предельно внимательными при предложении переустановить свой аккаунт, обновить приложения иностранных мессенджеров, срочно оплатить штрафы и пени, если сообщение приходит якобы от "Госуслуг", но ведёт не в личный кабинет, а предоставляет ссылку и далее запрашивает код.
"Будьте предельно бдительны в случае, если у вас запрашивают код при доставке товаров, либо вам говорят, что положена доставка, при этом вы сам товар не заказывали. В этой ситуации следует положить трубку телефона, проверить заказы, в случае наличия номера телефона при доставке перезвонить и уточнить статус доставки", - добавил Машаров.
Он подчеркнул, что коды, пароли, иные ключевые слова, секретные пароли никто не должен запрашивать у пользователя, а если такое происходит, значит, - это мошенники. Машаров также напомнил о правилах цифровой гигиены: не переводить денежные средства третьим лицам по их запросу; не называть коды и проходить по ссылкам, присланным от третьих лиц; не реагировать на угрозы и запугивания якобы от сотрудников правоохранительных органов.
Заголовок открываемого материала