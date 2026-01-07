Матчи российской Суперлиги начнутся с минуты молчания в память об Алексе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Ближайшие матчи мини‑футбольной Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся игроке "Норильского Никеля" Фелипе Алексе, сообщил РИА Новости президент Суперлиги Григорий Иванов.

Алекс скончался во вторник в возрасте 32 лет в аэропорту Ухты после первого полуфинального матча Кубка России против одноименной команды. Как сообщили в клубе, незадолго до вылета бразилец потерял сознание. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой пытались оказать помощь спортсмену, но спасти его не удалось.

"Минута молчания будет", - сказал Иванов.