Кудерметова рассказала, что будет делать для России после ухода из тенниса - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Теннис
 
12:28 07.01.2026
Кудерметова рассказала, что будет делать для России после ухода из тенниса
Кудерметова рассказала, что будет делать для России после ухода из тенниса
Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила РИА Новости, что после завершения спортивной карьеры хочет жить в Казани и развивать спорт в Татарстане. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
вероника кудерметова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Вероника Кудерметова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Кудерметова рассказала, что будет делать для России после ухода из тенниса

Теннисистка Кудерметова после карьеры будет развивать спорт в Татарстане

© Фото : Соцсети спортсменкиВероника Кудермаетова
Вероника Кудермаетова
© Фото : Соцсети спортсменки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила РИА Новости, что после завершения спортивной карьеры хочет жить в Казани и развивать спорт в Татарстане.
Кудерметовой 28 лет. Она занимает 30-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
«
"После завершения карьеры мне, конечно, хочется жить в Казани и развивать какое-то спортивное направление, чтобы моя республика звучала все громче не только в России, но и на международных аренах", - сказала Кудерметова.
"Хочется попробовать все. Сейчас у меня много сил и энергии, а что будет потом - посмотрим. Но желание помогать и развивать спорт у меня точно есть", - отметила теннисистка.
