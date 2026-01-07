https://ria.ru/20260107/kudermetova-2066731850.html
Кудерметова рассказала, что будет делать для России после ухода из тенниса
Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила РИА Новости, что после завершения спортивной карьеры хочет жить в Казани и развивать спорт в Татарстане. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
теннис
