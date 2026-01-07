В Колумбии считают, что США не будут проводить операцию против нее

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Возможность операции США против Колумбии существует, однако в стране считают, что до этого дело не дойдет, заявила глава МИД Колумбии Роса Йоланда Вильявисенсьо Мапи.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил колумбийского президента Густаво Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него. Глава МИД Колумбии в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что страна "категорически отвергает подобные заявления". По ее словам, обвинения являются совершенно необоснованными и неуместными, а оскорбление президента является оскорблением страны.
"Такая возможность существует, но мы считаем, что благодаря дипломатическим каналам, а также мобилизации граждан в защиту суверенитета и достоинства, не только в Колумбии, но и во всех странах, которые считают происходящее произволом, до этого дело не дойдет", - заявила глава МИД Колумбии.
По ее словам, даже если Трамп захочет обвинить президента Колумбии в связях с картелями, в поощрении или допущении существования наркоторговли, существуют доказательства того, что это "совершенно ложно". Министр отметила, что "агрессия возможна, но она не очень реалистична".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.