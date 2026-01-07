Рейтинг@Mail.ru
В Британии оценили отчаянные действия "коалиции желающих" - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/koalitsiya-2066753840.html
В Британии оценили отчаянные действия "коалиции желающих"
В Британии оценили отчаянные действия "коалиции желающих" - РИА Новости, 07.01.2026
В Британии оценили отчаянные действия "коалиции желающих"
Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже отметил её "отчаянные" попытки сохранить свою... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:13:00+03:00
2026-01-07T15:13:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066718357_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f7dfb47920e30f20ae5ba23c3b07882.jpg
https://ria.ru/20260106/uitkoff-2066665060.html
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066643413.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066718357_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b2a22ef153c5cd2925600b45c30ea5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Британии оценили отчаянные действия "коалиции желающих"

Фараж: "коалиция желающих" делает отчаянные попытки сохранить актуальность

© AP Photo / Ludovic MarinФридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже отметил её "отчаянные" попытки сохранить свою актуальность.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву
6 января, 21:48
"То, что мы видим - это как ряд европейских стран, в основном Европейский союз, а теперь все больше и мы (Великобритания - ред.), все больше и больше пытаются привлечь к себе внимание, отчаянно стремясь сохранить свою актуальность", - заявил Фараж телеканалу GB News.
Лидер партии отметил, что Великобритания и Франция готовы отправить войска на Украину, в то время как Германия что-то "невнятно бормочет" без конкретики, а Италия и многие другие не участвуют в этом.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. 6 января 2026 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ рассказали о ссоре в "коалиции желающих" из-за Украины
6 января, 18:10
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала