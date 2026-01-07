Названы крупнейшие импортеры игристого вина

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Крупнейшими мировыми импортерами игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, Россия же в этом списке заняла седьмое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.
США, ставшие лидером по импорту игристого вина по итогам января-сентября 2025 года, приобрели его на 1,04 миллиарда долларов. Далее расположилась Великобритания с 847,7 миллиона долларов. Замкнула тройку Япония с импортом в 528,1 миллиона долларов.
Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь
31 декабря 2025, 04:31
Также в топ-15 крупнейших мировых импортеров "игристого" вошли Франция (140,6 миллиона долларов), Нидерланды (135,8 миллиона), Канада (135,7 миллиона), Испания (110,3 миллиона) и Австрия (87,7 миллиона).
Роскачество назвало лучшие российские игристые вина и шампанские
5 декабря 2024, 03:44