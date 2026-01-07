Названы крупнейшие импортеры игристого вина

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Крупнейшими мировыми импортерами игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, Россия же в этом списке заняла седьмое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.