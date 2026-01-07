Рейтинг@Mail.ru
Планы США по Гренландии находятся на очень ранней стадии, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
19:45 07.01.2026
Планы США по Гренландии находятся на очень ранней стадии, сообщают СМИ
2026-01-07T19:45:00+03:00
2026-01-07T19:45:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
марко рубио
гренландия
сша
дания
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Планы администрации президента США Дональда Трампа и дискуссии по Гренландии находятся на очень ранней стадии, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного советника американского лидера.
Как в среду написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, цель США состоит в том, чтобы выкупить Гренландию у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов планов по вторжению на остров.
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами. 7 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио представил американский план по Венесуэле
Вчера, 19:41
"Старший советник Трампа признал, что в Европе существует глубокая обеспокоенность по поводу Гренландии, но подчеркнул, что планы администрации и обсуждения по этому вопросу находятся на очень ранней стадии", - говорится в публикации портала.
Как добавил источник портала, гарантии Украине и Гренландия - это две разные вещи.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день сказал, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Бельгии заявили, что к ним не обращались об отправке военных в Гренландию
Вчера, 17:22
 
