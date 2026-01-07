В Warner Bros. порекомендовали отклонить предложение Paramount о покупке

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Совет директоров Warner Bros. Discovery в среду рекомендовал акционерам отклонить обновленное предложение Paramount Skydance о покупке холдинга за 108 миллиардов долларов в пользу слияния с Netflix.

"Совет директоров единогласно постановил, что последнее предложение Paramount по-прежнему уступает нашему соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов", - заявил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца.

Он отметил, что предложение Paramount всё еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых "чрезвычайно большой объем заемного финансирования" и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена.

"Соглашение с Netflix принесет более высокую выгоду при большей определенности, в отсутствие значительных рисков и затрат", - подчеркнул Ди Пьяцца.

В середине декабря совет директоров Warner Bros. Discovery уже рекомендовал акционерам отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance и поддержать слияние с Netfilx. Paramount, несмотря на это, подтвердил свое намерение купить компанию.

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон, отец гендиректора Paramount Дэвида Эллисона, согласился 22 декабря предоставить безотзывную личную гарантию на сумму 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения о покупке Warner Bros. Paramount также пообещал в новом предложении больше гибкости в промежуточных операциях, а также заявил о готовности увеличить свой штраф за расторжение сделки с 5 миллиардов долларов до 5,8 миллиарда.

В декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.