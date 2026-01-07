Рейтинг@Mail.ru
В Warner Bros. порекомендовали отклонить предложение Paramount о покупке - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/gollivud-2066774769.html
В Warner Bros. порекомендовали отклонить предложение Paramount о покупке
В Warner Bros. порекомендовали отклонить предложение Paramount о покупке - РИА Новости, 07.01.2026
В Warner Bros. порекомендовали отклонить предложение Paramount о покупке
Совет директоров Warner Bros. Discovery в среду рекомендовал акционерам отклонить обновленное предложение Paramount Skydance о покупке холдинга за 108... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:34:00+03:00
2026-01-07T17:34:00+03:00
netflix
oracle corporation
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71817/08/718170851_0:959:1290:1685_1920x0_80_0_0_c3fa921674a9d455779ea3bea4123053.jpg
https://ria.ru/20251217/paramount-2062758462.html
https://ria.ru/20251217/biznes-2062679832.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71817/08/718170851_0:784:1570:1962_1920x0_80_0_0_a7a58c1360e73471b54a77567d8a4eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
netflix, oracle corporation, экономика
Netflix, Oracle Corporation, Экономика
В Warner Bros. порекомендовали отклонить предложение Paramount о покупке

Директора Warner Bros. рекомендовал отклонить предложение Paramount о покупке

© РИА Новости / Елена ПахомоваСтудия Warner Bros.
Студия Warner Bros. - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Елена Пахомова
Студия Warner Bros.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Совет директоров Warner Bros. Discovery в среду рекомендовал акционерам отклонить обновленное предложение Paramount Skydance о покупке холдинга за 108 миллиардов долларов в пользу слияния с Netflix.
"Совет директоров единогласно постановил, что последнее предложение Paramount по-прежнему уступает нашему соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов", - заявил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца.
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Paramount подтвердил намерение приобрести Warner Bros. Discovery
17 декабря 2025, 19:48
Он отметил, что предложение Paramount всё еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых "чрезвычайно большой объем заемного финансирования" и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена.
"Соглашение с Netflix принесет более высокую выгоду при большей определенности, в отсутствие значительных рисков и затрат", - подчеркнул Ди Пьяцца.
В середине декабря совет директоров Warner Bros. Discovery уже рекомендовал акционерам отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance и поддержать слияние с Netfilx. Paramount, несмотря на это, подтвердил свое намерение купить компанию.
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон, отец гендиректора Paramount Дэвида Эллисона, согласился 22 декабря предоставить безотзывную личную гарантию на сумму 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения о покупке Warner Bros. Paramount также пообещал в новом предложении больше гибкости в промежуточных операциях, а также заявил о готовности увеличить свой штраф за расторжение сделки с 5 миллиардов долларов до 5,8 миллиарда.
В декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
Позднее Paramount Skydance выразил готовность приобрести компанию на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов.
Штаб-квартира компании Netflix - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Warner Bros. рекомендовал акционерам поддержать слияние с Netflix
17 декабря 2025, 15:43
 
NetflixOracle CorporationЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала