Полиция Финляндии изъяла задержанное судно Fitburg для расследования

В полиции уточнили, что в рамках предварительного расследования проводится техническая экспертиза судна и допрос экипажа, поэтому, как утверждает полиция, изъятие на данном этапе "необходимо".

Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.