Полиция Финляндии изъяла задержанное судно Fitburg для расследования - РИА Новости, 07.01.2026
16:17 07.01.2026
Полиция Финляндии изъяла задержанное судно Fitburg для расследования
Полиция Финляндии изъяла задержанное судно Fitburg для расследования
Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла грузовое судно Fitburg для проведения расследования и технической экспертизы, сообщили в среду в полиции. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:17:00+03:00
2026-01-07T16:17:00+03:00
Полиция Финляндии изъяла задержанное судно Fitburg для расследования

Полиция Финляндии изъяла задержанное грузовое судно Fitburg для расследования

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии изъяла грузовое судно Fitburg для проведения расследования и технической экспертизы, сообщили в среду в полиции.
Финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа судна - гражданина Азербайджана.
"Центральная криминальная полиция изъяла судно Fitburg, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море, для проведения предварительного расследования", - говорится в сообщении на сайте полиции.
В полиции уточнили, что в рамках предварительного расследования проводится техническая экспертиза судна и допрос экипажа, поэтому, как утверждает полиция, изъятие на данном этапе "необходимо".
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.
