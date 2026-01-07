Финская таможня решила не возбуждать дело против судна Fitburg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Таможня Финляндии решила не возбуждать дело о нарушении санкционного законодательства в отношении грузового судна Fitburg, задержанного по подозрению в якобы повреждении кабеля в Финском заливе, сообщило ведомство в среду.

"Таможня завершила предварительное расследование возможного нарушения санкций судном Fitburg... Таможня не будет возбуждать уголовное дело по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.