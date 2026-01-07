Рейтинг@Mail.ru
Финская таможня решила не возбуждать дело против судна Fitburg
14:47 07.01.2026
Финская таможня решила не возбуждать дело против судна Fitburg
Финская таможня решила не возбуждать дело против судна Fitburg
Таможня Финляндии решила не возбуждать дело о нарушении санкционного законодательства в отношении грузового судна Fitburg, задержанного по подозрению в якобы... РИА Новости, 07.01.2026
Финская таможня решила не возбуждать дело против судна Fitburg

Финская таможня не возбудило дело о нарушении санкций против судна Fitburg

© Фото : RajavartiolaitosКатер береговой охраны Финляндии
Катер береговой охраны Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Rajavartiolaitos
Катер береговой охраны Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Таможня Финляндии решила не возбуждать дело о нарушении санкционного законодательства в отношении грузового судна Fitburg, задержанного по подозрению в якобы повреждении кабеля в Финском заливе, сообщило ведомство в среду.
Финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа - гражданина Азербайджана.
"Таможня завершила предварительное расследование возможного нарушения санкций судном Fitburg... Таможня не будет возбуждать уголовное дело по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в ходе предварительного расследования было установлено, что судно вошло в территориальные воды Финляндии по запросу финских властей, поэтому нельзя считать, что экипаж доставил продукцию в территориальные воды Финляндии, нарушив санкционное законодательство. Таможня также сообщила, что освободит груз при условии, что он будет вывезен из Финляндии.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.
