Рейтинг@Mail.ru
Нефть Венесуэлы принадлежит народу страны, заявили в ООН - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/dyuzharrik-2066799543.html
Нефть Венесуэлы принадлежит народу страны, заявили в ООН
Нефть Венесуэлы принадлежит народу страны, заявили в ООН - РИА Новости, 07.01.2026
Нефть Венесуэлы принадлежит народу страны, заявили в ООН
Нефть Венесуэлы принадлежит народу этой страны, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:35:00+03:00
2026-01-07T21:35:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
стефан дюжаррик
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813828295_0:421:2891:2047_1920x0_80_0_0_2600508042ac366b1cbfcdf0b494f981.jpg
https://ria.ru/20260106/ssha-2066616341.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813828295_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_60276eae23366d27382607f66ed2ee06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, ООН
Нефть Венесуэлы принадлежит народу страны, заявили в ООН

Дюжаррик: нефть Венесуэлы принадлежит народу страны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 7 янв – РИА Новости. Нефть Венесуэлы принадлежит народу этой страны, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Президент США Дональд Трамп сообщал ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 млн баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
"Нефть в Венесуэле принадлежит венесуэльскому народу, точно так же, как нефть в Сирии принадлежит сирийскому народу, а природные ресурсы любой страны принадлежат народу этой страны", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
УВКПЧ ООН призвало не притворяться, что США защищали в Венесуэле права
6 января, 14:24
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасСтефан ДюжаррикДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала