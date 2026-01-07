https://ria.ru/20260107/dyuzharrik-2066799543.html
Нефть Венесуэлы принадлежит народу страны, заявили в ООН
Нефть Венесуэлы принадлежит народу этой страны, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:35:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
стефан дюжаррик
дональд трамп
оон
венесуэла
сша
каракас
