В Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки убийства президента
ПРЕТОРИЯ, 7 янв — РИА Новости.
Службы безопасности Буркина-Фасо пресекли заговор, целью которого было убийство высших должностных лиц страны, включая ее президента Ибрагима Траоре, заявил
министр безопасности Буркина-Фасо Махамаду Сана.
"Буркина-Фасо в очередной раз пресекла попытки дестабилизации. <...> Третьего января 2026 года в 23:00 была запланирована операция по дестабилизации страны. Она должна была состояться в виде серии целенаправленных убийств гражданских и военных, начиная с нейтрализации товарища капитана Ибрагима Траоре, главы государства, президента Буркина-Фасо", — сказал министр в эфире телерадиокомпании RTB.
По его словам, убить Траоре злоумышленники планировали либо с близкого расстояния, либо взорвав его дом. После этого заговорщики намеревались вывести из строя базу БПЛА и провести наземную операцию с участием внешних сил.
Сана сообщил, что расследование и задержания продолжаются. Он добавил, что сейчас ситуация находится под контролем, и призвал жителей сохранять спокойствие.