В Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки убийства президента
11:35 07.01.2026 (обновлено: 15:32 07.01.2026)
В Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки убийства президента
В Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки убийства президента - РИА Новости, 07.01.2026
В Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки убийства президента
Службы безопасности Буркина-Фасо пресекли заговор, целью которого было убийство высших должностных лиц страны, включая ее президента Ибрагима Траоре, заявил... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T11:35:00+03:00
2026-01-07T15:32:00+03:00
в мире
буркина-фасо
https://ria.ru/20251224/afrika-2064209824.html
буркина-фасо
Новости
в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки убийства президента

Министр безопасности Сана: в Буркина-Фасо пресекли попытку дестабилизации страны

Силы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 7 янв — РИА Новости. Службы безопасности Буркина-Фасо пресекли заговор, целью которого было убийство высших должностных лиц страны, включая ее президента Ибрагима Траоре, заявил министр безопасности Буркина-Фасо Махамаду Сана.
"Буркина-Фасо в очередной раз пресекла попытки дестабилизации. <...> Третьего января 2026 года в 23:00 была запланирована операция по дестабилизации страны. Она должна была состояться в виде серии целенаправленных убийств гражданских и военных, начиная с нейтрализации товарища капитана Ибрагима Траоре, главы государства, президента Буркина-Фасо", — сказал министр в эфире телерадиокомпании RTB.
По его словам, убить Траоре злоумышленники планировали либо с близкого расстояния, либо взорвав его дом. После этого заговорщики намеревались вывести из строя базу БПЛА и провести наземную операцию с участием внешних сил.
Сана сообщил, что расследование и задержания продолжаются. Он добавил, что сейчас ситуация находится под контролем, и призвал жителей сохранять спокойствие.
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Западная Африка находится на грани столкновений, заявил глава Буркина-Фасо
24 декабря 2025, 01:05
 
В миреБуркина-Фасо
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала