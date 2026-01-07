https://ria.ru/20260107/bogosluzhenie-2066739584.html
В блиндажном храме бригады "Север" провели рождественское богослужение
В блиндажном храме бригады "Север" провели рождественское богослужение - РИА Новости, 07.01.2026
В блиндажном храме бригады "Север" провели рождественское богослужение
Рождественское богослужение провели в блиндажном храме 128-ой отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса группировки войск "Север", передает... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:27:00+03:00
2026-01-07T13:27:00+03:00
2026-01-07T14:49:00+03:00
рождество христово
вооруженные силы рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012358036_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_4bc066ea5f98163d4130cfd8f08a44bf.jpg
https://ria.ru/20260107/putin-2066685118.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012358036_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_c07c30051d389f5b1c4b5d95a8c0b730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рождество христово, вооруженные силы рф, россия, общество
Рождество Христово, Вооруженные силы РФ, Россия, Общество
В блиндажном храме бригады "Север" провели рождественское богослужение
В блиндажном храме группировки "Север" провели рождественское богослужение
БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Рождественское богослужение провели в блиндажном храме 128-ой отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса группировки войск "Север", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня великий праздник, светлое Рождество Христово, и мы находимся сейчас под землей, провели богослужение с нашим батюшкой и поздравили друг друга с праздником", - рассказала РИА Новости старшая медицинская сестра с позывным "Дерзкая".
Военнослужащая отметила, что, несмотря на боевую обстановку, военнослужащим важно посетить праздничную службу. Она подчеркнула, что именно молитва помогает ей быть сильной и смелой.
"Вера в Бога, поддержка в это нелегкое время нам необходима. Для этого мы и обращаемся с молитвами к нашему Богу и просим поддержки духа, веры и прийти к этому великому Дню Победы", - добавила военнослужащая.