В блиндажном храме бригады "Север" провели рождественское богослужение

БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Рождественское богослужение провели в блиндажном храме 128-ой отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса группировки войск "Север", передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня великий праздник, светлое Рождество Христово, и мы находимся сейчас под землей, провели богослужение с нашим батюшкой и поздравили друг друга с праздником", - рассказала РИА Новости старшая медицинская сестра с позывным "Дерзкая".

Военнослужащая отметила, что, несмотря на боевую обстановку, военнослужащим важно посетить праздничную службу. Она подчеркнула, что именно молитва помогает ей быть сильной и смелой.