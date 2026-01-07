Рейтинг@Mail.ru
13:27 07.01.2026 (обновлено: 14:49 07.01.2026)
В блиндажном храме бригады "Север" провели рождественское богослужение
В блиндажном храме бригады "Север" провели рождественское богослужение
рождество христово, вооруженные силы рф, россия, общество
Рождество Христово, Вооруженные силы РФ, Россия, Общество
Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Рождественское богослужение провели в блиндажном храме 128-ой отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса группировки войск "Север", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня великий праздник, светлое Рождество Христово, и мы находимся сейчас под землей, провели богослужение с нашим батюшкой и поздравили друг друга с праздником", - рассказала РИА Новости старшая медицинская сестра с позывным "Дерзкая".
Военнослужащая отметила, что, несмотря на боевую обстановку, военнослужащим важно посетить праздничную службу. Она подчеркнула, что именно молитва помогает ей быть сильной и смелой.
"Вера в Бога, поддержка в это нелегкое время нам необходима. Для этого мы и обращаемся с молитвами к нашему Богу и просим поддержки духа, веры и прийти к этому великому Дню Победы", - добавила военнослужащая.
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками СВО
Рождество ХристовоВооруженные силы РФРоссияОбщество
 
 
