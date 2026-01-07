"Локомотив-Кубань" выиграл первый матч после увольнения тренера

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" одержали победу над екатеринбургским "Уралмашем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 77:64 (20:20, 19:19, 23:5, 15:20). Самыми результативными игроками по итогам матча стали баскетболисты "Локомотива" Патрик Миллер и Джеремайя Мартин, набравшие по 14 очков. В составе "Уралмаша" больше всех очков набрали Айзея Риз и Гарретт Нэвелс (по 12).
Матч стал первым для "Локомотива" после увольнения Антона Юдина с поста главного тренера. Команду возглавил серб Томислав Томович, однако в минувшей игре обязанности главного тренера исполнял Янко Пейчич.
"Локомотив-Кубань" (13 побед, 7 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Уралмаш" (6-13), проигравший в седьмой встрече подряд, идет восьмым.
В следующем матче "Локомотив-Кубань" сыграет с красноярским "Енисеем" на паркете соперника 11 января. "Уралмаш" днем раньше встретится с "Нижним Новгородом" в гостях.
