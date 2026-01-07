"Локомотив-Кубань" выиграл первый матч после увольнения тренера

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" одержали победу над екатеринбургским "Уралмашем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Матч стал первым для "Локомотива" после увольнения Антона Юдина с поста главного тренера. Команду возглавил серб Томислав Томович, однако в минувшей игре обязанности главного тренера исполнял Янко Пейчич.