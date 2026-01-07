Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив-Кубань" выиграл первый матч после увольнения тренера
17:18 07.01.2026 (обновлено: 17:33 07.01.2026)
"Локомотив-Кубань" выиграл первый матч после увольнения тренера
"Локомотив-Кубань" выиграл первый матч после увольнения тренера
Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" одержали победу над екатеринбургским "Уралмашем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
баскетбол
спорт
краснодар
уралмаш
джеремайя мартин
енисей
единая лига втб
краснодар
спорт, краснодар, уралмаш, джеремайя мартин, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Краснодар, Уралмаш, Джеремайя Мартин, Енисей, Единая Лига ВТБ
"Локомотив-Кубань" выиграл первый матч после увольнения тренера

"Локомотив-Кубань" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"Баскетболисты "Локомотива-Кубани"
Баскетболисты Локомотива-Кубани - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"
Баскетболисты "Локомотива-Кубани". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" одержали победу над екатеринбургским "Уралмашем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 77:64 (20:20, 19:19, 23:5, 15:20). Самыми результативными игроками по итогам матча стали баскетболисты "Локомотива" Патрик Миллер и Джеремайя Мартин, набравшие по 14 очков. В составе "Уралмаша" больше всех очков набрали Айзея Риз и Гарретт Нэвелс (по 12).
Единая Лига ВТБ
07 января 2026 • начало в 15:00
Завершен
Локомотив-Кубань
77 : 64
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч стал первым для "Локомотива" после увольнения Антона Юдина с поста главного тренера. Команду возглавил серб Томислав Томович, однако в минувшей игре обязанности главного тренера исполнял Янко Пейчич.
"Локомотив-Кубань" (13 побед, 7 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Уралмаш" (6-13), проигравший в седьмой встрече подряд, идет восьмым.
В следующем матче "Локомотив-Кубань" сыграет с красноярским "Енисеем" на паркете соперника 11 января. "Уралмаш" днем раньше встретится с "Нижним Новгородом" в гостях.
Игрок ПБК ЦСКА Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков
5 января, 18:55
 
Баскетбол
 
