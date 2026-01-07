Рейтинг@Mail.ru
Сирийская армия намерена начать военную операцию в Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
16:07 07.01.2026
Сирийская армия намерена начать военную операцию в Алеппо, сообщили СМИ
Сирийская армия намерена начать ограниченную военную операцию против отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF/СДС), сообщил сирийский правительственный... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
алеппо
сирия
сирийские демократические силы
алеппо
сирия
в мире, алеппо, сирия, сирийские демократические силы
В мире, Алеппо, Сирия, Сирийские демократические силы
Сирийская армия намерена начать военную операцию в Алеппо, сообщили СМИ

Al-Jazeera: Сирийская армия намерена начать ограниченную операцию в Алеппо

© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сирийская армия намерена начать ограниченную военную операцию против отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF/СДС), сообщил сирийский правительственный источник телеканалу Al-Jazeera.
"Сирийская армия готовится начать в Алеппо военную операцию ограниченного масштаба в ответ на атаки СДС. Операция будет проводиться в соответствии с международным правом, (перед ее началом - ред.) будут эвакуированы мирные граждане, удары будут наноситься по вооруженным группировкам", - утверждает источник.
Сирийский военный направляет жителей, бегущих из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после боестолкновений с курдами в Алеппо. 7 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В двух кварталах Алеппо ввели комендантский час
Вчера, 13:43
Источник заявил, что такое решение было принято в ответ на "просьбы местного населения". Целью операции будет прекращение обстрелов со стороны СДС, в том числе с использованием БПЛА, отметил источник, указав на более чем 20 жертв столкновений за месяц.
Командование сирийской армии ввело в среду комендантский час в кварталах Шейх-Максуд и Ашрафия в городе Алеппо на фоне боестолкновений. Командование также призвало местных жителей не приближаться к военным позициям курдских формирований, объявив кварталы зоной боевых действий.
Во вторник на окраинах районов города Алеппо, где проживает курдское население, вспыхнули бои между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" и сирийской армией. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах жилых кварталов, в результате которых погибли четыре мирных жителя и 26 получили ранения.
Ближе к вечеру вторника стороны достигли соглашения о прекращении огня, однако в среду боестолкновения возобновились. Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии объявило о приостановке работы международного аэропорта Алеппо. Также в среду была прекращена работа госучреждений.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований СДС. В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Власти Сирии приостановили работу аэропорта Алеппо
Вчера, 00:32
 
В миреАлеппоСирияСирийские демократические силы
 
 
