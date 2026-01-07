https://ria.ru/20260107/amerikantsy-2066729260.html
Сборная США вышла в полуфинал United Cup после победы над Грецией
Сборная США вышла в полуфинал United Cup после победы над Грецией - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Сборная США вышла в полуфинал United Cup после победы над Грецией
Сборная США по теннису одержала победу над национальной командой Греции в четвертьфинале United Cup, который проходит в Австралии.
Сборная США вышла в полуфинал United Cup после победы над Грецией
Американские теннисисты обыграли сборную Греции и вышли в полуфинал United Cup
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сборная США по теннису одержала победу над национальной командой Греции в четвертьфинале United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу сборной США. В мужском одиночном разряде представитель Греции Стефанос Циципас (34-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) обыграл девятую ракетку мира Тейлора Фрица со счетом 6:4, 7:5. У женщин Кори Гауфф (4) одолела Марию Саккари (51) - 6:3, 6:2. В миксте Гауфф и Кристиан Харрисон обыграли Саккари и Циципаса со счетом 4:6, 6:4, 10:8.
В полуфинале сборная США встретится с победителем встречи между командами Австралии и Польши.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.