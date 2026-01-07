Рейтинг@Mail.ru
Теннис

12:15 07.01.2026

Сборная США вышла в полуфинал United Cup после победы над Грецией
Теннис
 
12:15 07.01.2026
Сборная США вышла в полуфинал United Cup после победы над Грецией
Сборная США по теннису одержала победу над национальной командой Греции в четвертьфинале United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
стефанос циципас, кори гауфф, мария саккари, united cup
Теннис, Стефанос Циципас, Кори Гауфф, Мария Саккари, United Cup
Сборная США вышла в полуфинал United Cup после победы над Грецией

Американские теннисисты обыграли сборную Греции и вышли в полуфинал United Cup

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сборная США по теннису одержала победу над национальной командой Греции в четвертьфинале United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу сборной США. В мужском одиночном разряде представитель Греции Стефанос Циципас (34-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) обыграл девятую ракетку мира Тейлора Фрица со счетом 6:4, 7:5. У женщин Кори Гауфф (4) одолела Марию Саккари (51) - 6:3, 6:2. В миксте Гауфф и Кристиан Харрисон обыграли Саккари и Циципаса со счетом 4:6, 6:4, 10:8.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене
Вчера, 12:10
В полуфинале сборная США встретится с победителем встречи между командами Австралии и Польши.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
 
ТеннисСтефанос ЦиципасКори ГауффМария СаккариUnited Cup
 
