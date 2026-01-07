Рейтинг@Mail.ru
Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026
Футбол
 
19:01 07.01.2026
Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026
Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026
Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри вошел в список участников эстафеты олимпийского огня зимних Игр в Италии, сообщается на странице футбольного клуба... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
спорт, массимилиано аллегри, милан, зимние олимпийские игры 2026
Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026

Тренер "Милана" Аллегри примет участие в эстафете огня зимней Олимпиады-2026

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри вошел в список участников эстафеты олимпийского огня зимних Игр в Италии, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Массимилиано Аллегри удостоен чести пронести олимпийский огонь перед Играми 2026 года. Поздравляем!" - сообщается в публикации.
Аллегри 58 лет. Он возглавил "Милан" во второй раз в июле 2025 года. С 2021 по 2024 год специалист работал в туринском "Ювентусе", а до этого тренировал "россонери" с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Миланом" он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.
Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Киргизии и России. - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"
