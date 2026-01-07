https://ria.ru/20260107/allegri-2066783666.html
Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026
Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026
Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри вошел в список участников эстафеты олимпийского огня зимних Игр в Италии, сообщается на странице футбольного клуба... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
футбол
спорт
массимилиано аллегри
милан
зимние олимпийские игры 2026
Аллегри примет участие в эстафете олимпийского огня Игр-2026
Тренер "Милана" Аллегри примет участие в эстафете огня зимней Олимпиады-2026