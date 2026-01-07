https://ria.ru/20260107/alikhanov-2066744299.html
На кассах заблокировали 2,6 миллиарда опасных продуктов, заявил Алиханов
На кассах заблокировали 2,6 миллиарда опасных продуктов, заявил Алиханов - РИА Новости, 07.01.2026
На кассах заблокировали 2,6 миллиарда опасных продуктов, заявил Алиханов
Более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах с помощью "разрешительного режима", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2026
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Новости
