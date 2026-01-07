На кассах заблокировали 2,6 миллиарда опасных продуктов, заявил Алиханов

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах с помощью "разрешительного режима", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антона Алиханов.