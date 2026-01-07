Концерт после благотворительного рейса "Аэрофлота" прошел в Толмачево

Отмечается, что музыканты симфонического оркестра исполнили музыкальные фрагменты из произведения "Щелкунчик" на высоте более 11 тысяч метров. Также они провели марафон выступлений менее чем за сутки в разных локациях – Москве и Новосибирске – на расстоянии и высоте.