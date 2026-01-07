https://ria.ru/20260107/aeroflot-2066759013.html
Концерт после благотворительного рейса "Аэрофлота" прошел в Толмачево
Концерт после благотворительного рейса "Аэрофлота" прошел в Толмачево - РИА Новости, 07.01.2026
Концерт после благотворительного рейса "Аэрофлота" прошел в Толмачево
Музыканты симфонического оркестра "Академия русской музыки" под управлением Ивана Никифорчина выступили в новосибирском аэропорту "Толмачево", мероприятие стало
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Музыканты симфонического оркестра "Академия русской музыки" под управлением Ивана Никифорчина выступили в новосибирском аэропорту "Толмачево", мероприятие стало завершающей частью благотворительной рождественской акции "Аэрофлота", сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.
Ранее они сыграли большой концерт в московском аэропорту "Шереметьево
", а после – на самолете в рамках благотворительного рейса авиакомпании SU1076 Москва
– Новосибирск
(он отправился в полет сразу по окончании мероприятия).
Отмечается, что музыканты симфонического оркестра исполнили музыкальные фрагменты из произведения "Щелкунчик" на высоте более 11 тысяч метров. Также они провели марафон выступлений менее чем за сутки в разных локациях – Москве и Новосибирске – на расстоянии и высоте.
"Все средства, вырученные от продажи билетов на рейс, будут направлены на поддержку Свято-Софийского социального дома, воспитанники которого также стали специальными гостями уникального концерта", – приводится в сообщении компании.