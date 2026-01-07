Рейтинг@Mail.ru
16:05 07.01.2026
Концерт после благотворительного рейса "Аэрофлота" прошел в Толмачево
Концерт после благотворительного рейса "Аэрофлота" прошел в Толмачево
Музыканты симфонического оркестра "Академия русской музыки" под управлением Ивана Никифорчина выступили в новосибирском аэропорту "Толмачево", мероприятие стало РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:05:00+03:00
2026-01-07T16:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066759799_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_bcfcc377b5a5fa5ef3404ff0cc2b168c.jpg
Концерт после благотворительного рейса "Аэрофлота" прошел в Толмачево

В аэропорту Толмачево состоялся концерт после рождественского рейса "Аэрофлота"

© АЭРОФЛОТ/TelegramНа борту благотворительного рейса SU1076 Москва — Новосибирск дирижёр Иван Никифорчин и камерный состав оркестра "Академия Русской Музыки" исполнили знаменитые фрагменты из "Щелкунчика"
На борту благотворительного рейса SU1076 Москва — Новосибирск дирижёр Иван Никифорчин и камерный состав оркестра Академия Русской Музыки исполнили знаменитые фрагменты из Щелкунчика - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© АЭРОФЛОТ/Telegram
На борту благотворительного рейса SU1076 Москва — Новосибирск дирижёр Иван Никифорчин и камерный состав оркестра "Академия Русской Музыки" исполнили знаменитые фрагменты из "Щелкунчика"
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Музыканты симфонического оркестра "Академия русской музыки" под управлением Ивана Никифорчина выступили в новосибирском аэропорту "Толмачево", мероприятие стало завершающей частью благотворительной рождественской акции "Аэрофлота", сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.
Ранее они сыграли большой концерт в московском аэропорту "Шереметьево", а после – на самолете в рамках благотворительного рейса авиакомпании SU1076 МоскваНовосибирск (он отправился в полет сразу по окончании мероприятия).
Отмечается, что музыканты симфонического оркестра исполнили музыкальные фрагменты из произведения "Щелкунчик" на высоте более 11 тысяч метров. Также они провели марафон выступлений менее чем за сутки в разных локациях – Москве и Новосибирске – на расстоянии и высоте.
"Все средства, вырученные от продажи билетов на рейс, будут направлены на поддержку Свято-Софийского социального дома, воспитанники которого также стали специальными гостями уникального концерта", – приводится в сообщении компании.
 
 
 
