Мантуров исполнил мечту девочки из Ульяновска посетить НИИ Склифосовского
14:16 06.01.2026 (обновлено: 16:15 06.01.2026)
Мантуров исполнил мечту девочки из Ульяновска посетить НИИ Склифосовского
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска, которая мечтала встретиться с директором института имени Склифосовского... РИА Новости, 06.01.2026
россия, ульяновск, денис мантуров, наталья мантурова, новый год, общество
Россия, Ульяновск, Денис Мантуров, Наталья Мантурова, Новый год, Общество
Мантуров исполнил мечту девочки из Ульяновска посетить НИИ Склифосовского

Мантуров исполнил мечту 12-летней Миланы о встрече с главой НИИ Склифосовского

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска, которая мечтала встретиться с директором института имени Склифосовского Сергеем Петриковым
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска, которая мечтала встретиться с директором института имени Склифосовского Сергеем Петриковым
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска, которая мечтала встретиться с директором института имени Склифосовского Сергеем Петриковым, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мантуров посетил институт и встретился там с Миланой и ее мамой Любовью Николаевной. Воплотить мечту ребенка в жизнь и организовать встречу с Петриковым помогала супруга первого вице-премьера РФ, Наталья Мантурова – главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ. Она поддержала Милану в выборе профессии и дала несколько ценных советов в ходе мастер-класса.
Милана увлекается медициной и углубленно изучает биологию индивидуально с преподавателями на базе Центра детского творчества №1 в Ульяновске. В рамках акции "Елка желаний" девочка попробовала себя в роли врача крупнейшего скоропомощного стационара России под чутким присмотром Петрикова. Для девочки провели мастер-классы ведущие специалисты института Склифосовского.
Помимо исполнения мечты, Милана получила много новогодних подарков. Так, Мантуров подарил девочке микроскоп российского производства.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Россия, Ульяновск, Денис Мантуров, Наталья Мантурова, Новый год, Общество
 
 
