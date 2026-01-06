https://ria.ru/20260106/zhelanie-2066615381.html
Мантуров исполнил мечту девочки из Ульяновска посетить НИИ Склифосовского
Мантуров исполнил мечту девочки из Ульяновска посетить НИИ Склифосовского
Мантуров исполнил мечту девочки из Ульяновска посетить НИИ Склифосовского
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска, которая мечтала встретиться с директором института имени Склифосовского... РИА Новости, 06.01.2026
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска, которая мечтала встретиться с директором института имени Склифосовского Сергеем Петриковым, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мантуров
посетил институт и встретился там с Миланой и ее мамой Любовью Николаевной. Воплотить мечту ребенка в жизнь и организовать встречу с Петриковым помогала супруга первого вице-премьера РФ
, Наталья Мантурова
– главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ. Она поддержала Милану в выборе профессии и дала несколько ценных советов в ходе мастер-класса.
Милана увлекается медициной и углубленно изучает биологию индивидуально с преподавателями на базе Центра детского творчества №1 в Ульяновске
. В рамках акции "Елка желаний" девочка попробовала себя в роли врача крупнейшего скоропомощного стационара России под чутким присмотром Петрикова. Для девочки провели мастер-классы ведущие специалисты института Склифосовского.
Помимо исполнения мечты, Милана получила много новогодних подарков. Так, Мантуров подарил девочке микроскоп российского производства.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.