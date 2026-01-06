Мантуров исполнил мечту девочки из Ульяновска посетить НИИ Склифосовского

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил желание 12-летней Миланы из Ульяновска, которая мечтала встретиться с директором института имени Склифосовского Сергеем Петриковым, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.