В Японии предупредили о более сильных подземных толчках

ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Еще более сильные подземные толчки могут произойти в районе префектуры Симанэ в Японии после землетрясения магнитудой 6,2, сообщило главное метеорологическое управление страны на экстренной пресс-конференции.
"В районах, где были сильные подземные толчки, существует опасность оползней и падения камней. Просим сохранять бдительность при последующих землетрясениях или дождях. В течение последующей недели, особенно в ближайшие два-три дня, возможны подземные толчки силой около 5+ баллов. В прошлом в этом районе были прецеденты (последовательных - ред.) продолжающихся землетрясений, поэтому есть вероятность, что могут произойти еще более сильные толчки", - сказал представитель управления.
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа 2025, 19:03
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ в 10.18 (4.18 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. За ним в течение 16 минут последовало еще три землетрясения в 10.24 (4.24 мск), 10.28 (4.28 мск) и в 10.34 (4.34 мск). Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1 и 3,8.
Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.
Нештатных ситуаций на АЭС "Симанэ" к этому часу не зафиксировано, радиационный фон в норме. АЭС "Симанэ" располагается в административном центре префектуры городе Мацуэ.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что сразу же после землетрясения в канцелярии премьера был создан кризисный штаб, данные по пострадавшим и ущербу уточняются.
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков
9 декабря 2025, 08:12