В Японии предупредили о более сильных подземных толчках

ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Еще более сильные подземные толчки могут произойти в районе префектуры Симанэ в Японии после землетрясения магнитудой 6,2, сообщило главное метеорологическое управление страны на экстренной пресс-конференции.

"В районах, где были сильные подземные толчки, существует опасность оползней и падения камней. Просим сохранять бдительность при последующих землетрясениях или дождях. В течение последующей недели, особенно в ближайшие два-три дня, возможны подземные толчки силой около 5+ баллов. В прошлом в этом районе были прецеденты (последовательных - ред.) продолжающихся землетрясений, поэтому есть вероятность, что могут произойти еще более сильные толчки", - сказал представитель управления.