В японской префектуре Симанэ произошло землетрясение
В японской префектуре Симанэ произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 06.01.2026
В японской префектуре Симанэ произошло землетрясение магнитудой 6,2