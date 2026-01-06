https://ria.ru/20260106/zayavlenie-2066628791.html
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 06.01.2026
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
Владимир Зеленский перед саммитом в Париже допустил ничем не подкрепленные хвастливые высказывания о конфликте с Россией, пишет итальянская газета L’... РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
париж
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
василий небензя
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
L’ AntiDiplomatico: перед саммитом в Париже Зеленский резко высказался о России