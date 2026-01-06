Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 06.01.2026 (обновлено: 16:50 06.01.2026)
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
Владимир Зеленский перед саммитом в Париже допустил ничем не подкрепленные хвастливые высказывания о конфликте с Россией, пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе

L' AntiDiplomatico: перед саммитом в Париже Зеленский резко высказался о России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский перед саммитом в Париже допустил ничем не подкрепленные хвастливые высказывания о конфликте с Россией, пишет итальянская газета L’ AntiDiplomatico.
"Саммиту в Париже 6 января предшествовали хвастливые заявления главного нацистского путчиста Владимира Зеленского", — говорится в публикации.
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 16:00
Ранее на итоговой пресс-конференции после встречи с советниками НАТО глава киевского режима заявил, что если Россия не согласится на западные условия остановки конфликта на Украине, то Киев будет готов идти "другим путем".
Как отмечается в материале, заявление о заморозке боевых действий прямо противоречит требованиям Москвы, которые были озвучены с самого начала специальной военной операции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после дерзких атак ВСУ
5 января, 18:15
 
