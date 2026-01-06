Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде мать зацепера привлекли к ответственности - РИА Новости, 06.01.2026
18:52 06.01.2026
В Нижнем Новгороде мать зацепера привлекли к ответственности
В Нижнем Новгороде мать зацепера привлекли к ответственности
Мать подростка, зацепившегося за трамвай и распылившего перцовый баллончик в лицо водителю в Нижнем Новгороде, привлекли к ответственности, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2026
В Нижнем Новгороде мать зацепера привлекли к ответственности

В Нижнем Новгороде мать подростка-зацепера привлекли к ответственности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Мать подростка, зацепившегося за трамвай и распылившего перцовый баллончик в лицо водителю в Нижнем Новгороде, привлекли к ответственности, сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее сообщалось, что вечером 5 января трое подростков – двое 12-ти и один 17-ти лет - зацепились за новогодний трамвай. При задержании один из 12-летних правонарушителей брызнул в лицо водителю трамвая из перцового баллончика. С ожогами глаз мужчину доставили в больницу.
Полицейские задержали нетрезвого зацепера, проехавшего на крыше электропоезда по фиолетовой ветке в московском метро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В московском метро задержали зацепера
1 декабря 2025, 13:01
По данным МВД региона, подростка передали сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних.
"В отношении матери 12-летнего нарушителя составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают остальных участников инцидента.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
МВД проверяет информацию о распылении перцового баллончика в школе Приморья
26 ноября 2025, 08:16
 
