02:57 06.01.2026 (обновлено: 09:10 06.01.2026)
Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов опережающими темпами
Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов темпами, опережающими добычу, заявил в интервью РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов. РИА Новости, 06.01.2026
экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов опережающими темпами

драгметаллы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске
Слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов темпами, опережающими добычу, заявил в интервью РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов.
"По золоту и серебру мы тоже выходим на воспроизводство запасов относительно добычи. По золоту, например, прирастили 542 тонны запасов, для сравнения: добыча в 2024 году была 477,6 тонны", — рассказал он.
Маркировка золотого слитка высшей пробы
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
20 декабря 2025, 18:05
По серебру показатель составил 4,4 тысячи тонн запасов при добыче 2,4 тысячи, уточнил собеседник агентства.
"Мы восстанавливаем сырьевую базу опережающими темпами", — заключил Казанов.
Как сообщали в ГКЗ, прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн, а серебра — 2,8 тысячи тонн.
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы
Цены на золото обновили очередной исторический максимум
26 декабря 2025, 09:11
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
