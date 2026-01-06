Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/vsu-2066669333.html
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ - РИА Новости, 06.01.2026
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ
Командир полка ВСУ Сергей Лищук, который неоднократно награждался Владимиром Зеленским и участвовал в зарубежных миссиях НАТО, ликвидирован в Харьковской... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:35:00+03:00
2026-01-06T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9f0e7f2f4bbb606764f065196688b6.jpg
https://ria.ru/20260106/vsu-2066669183.html
харьковская область
харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ

РИА Новости: в Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ Лищука

Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Командир полка ВСУ Сергей Лищук, который неоднократно награждался Владимиром Зеленским и участвовал в зарубежных миссиях НАТО, ликвидирован в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские СМИ сообщают об уничтожении полковника Лищука Сергея Николаевича 22.05.1981 года рождения. Он был командиром войсковой части А3814, а именно 12-го отдельного полка поддержки инженерных войск ВСУ", - сказал собеседник агентства.
За время службы в ВСУ Лищук неоднократно награждался высокими государственными наградами, участвовал в зарубежных миссиях НАТО, в том числе в непризнанном Косово, добавил он.
Представитель силовых структур отметил, что смерть, как сообщают украинские СМИ, наступила в результате множественных осколочных ранений.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала