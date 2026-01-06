В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Командир полка ВСУ Сергей Лищук, который неоднократно награждался Владимиром Зеленским и участвовал в зарубежных миссиях НАТО, ликвидирован в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.