https://ria.ru/20260106/vsu-2066669333.html
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ - РИА Новости, 06.01.2026
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ
Командир полка ВСУ Сергей Лищук, который неоднократно награждался Владимиром Зеленским и участвовал в зарубежных миссиях НАТО, ликвидирован в Харьковской... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:35:00+03:00
2026-01-06T22:35:00+03:00
2026-01-06T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9f0e7f2f4bbb606764f065196688b6.jpg
https://ria.ru/20260106/vsu-2066669183.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c1563f7ac82f3ad9469891c9183522b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ
РИА Новости: в Харьковской области ликвидировали командира полка ВСУ Лищука