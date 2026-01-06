Во Франции забили тревогу из-за отправки европейских войск на Украину

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Предложение "коалиции желающих" о размещении европейских войск на Украине — это чистое безумие, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Осознаем ли мы безумное количество французских солдат, которых собираются отправить на Украину ради конфликта, который абсолютно нас не касается?! Это чистое безумие!" — обрушился с критикой он.
Реакция Филиппо последовала после статьи Le Monde, в которой утверждалось, что участники "коалиции желающих" в Париже во время встречи 6 января обсуждали размещение на Украине европейского военного контингента численностью 15–20 тысяч человек, преимущественно за счет сил Франции и Великобритании.
Политик также призвал к остановке финансирования и вооружения Киева. Кроме того, он заявил, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину.
"Мир — как можно скорее!" — резюмировал Филиппо.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.