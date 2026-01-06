Рейтинг@Mail.ru
Во Франции забили тревогу из-за отправки европейских войск на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 06.01.2026
Во Франции забили тревогу из-за отправки европейских войск на Украину
Во Франции забили тревогу из-за отправки европейских войск на Украину - РИА Новости, 06.01.2026
Во Франции забили тревогу из-за отправки европейских войск на Украину
Предложение "коалиции желающих" о размещении европейских войск на Украине — это чистое безумие, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
сергей рябков
великобритания
флориан филиппо
патриот
украина
франция
великобритания
Во Франции забили тревогу из-за отправки европейских войск на Украину

Филиппо назвал чистым безумием предложение ЕС об отправке войск на Украину

© AP Photo / Yoan ValatЭммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Предложение "коалиции желающих" о размещении европейских войск на Украине — это чистое безумие, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Осознаем ли мы безумное количество французских солдат, которых собираются отправить на Украину ради конфликта, который абсолютно нас не касается?! Это чистое безумие!" — обрушился с критикой он.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Его устранят". Дерзкая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Вчера, 21:00
Реакция Филиппо последовала после статьи Le Monde, в которой утверждалось, что участники "коалиции желающих" в Париже во время встречи 6 января обсуждали размещение на Украине европейского военного контингента численностью 15–20 тысяч человек, преимущественно за счет сил Франции и Великобритании.
Политик также призвал к остановке финансирования и вооружения Киева. Кроме того, он заявил, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину.
"Мир — как можно скорее!" — резюмировал Филиппо.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. 6 января 2026 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ рассказали о ссоре в "коалиции желающих" из-за Украины
Вчера, 18:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияСергей РябковВеликобританияФлориан ФилиппоПатриотНАТОМирный план США по Украине
 
 
