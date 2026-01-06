СМИ раскрыли, что задумали в ЕС перед встречей союзников Украины

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В рамках встречи союзников Киева в Париже будет обсуждаться в том числе отправка на территорию Украины американских войск после окончания боевых действий для выполнения условий мирного соглашения, пишет Bloomberg.
"Европейские страны обсудили развертывание многонациональных “сил гарантированной безопасности”, при этом оборону на линии фронта возглавят сами ВСУ", — говорится в публикации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "коалиция желающих" встретится 6 января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
