СМИ раскрыли, что задумали в ЕС перед встречей союзников Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 06.01.2026 (обновлено: 16:13 06.01.2026)
СМИ раскрыли, что задумали в ЕС перед встречей союзников Украины
СМИ раскрыли, что задумали в ЕС перед встречей союзников Украины
СМИ раскрыли, что задумали в ЕС перед встречей союзников Украины

Bloomberg: ЕС на встрече в Париже обсудит отправку американских войск на Украину

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии в октябре 2022
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В рамках встречи союзников Киева в Париже будет обсуждаться в том числе отправка на территорию Украины американских войск после окончания боевых действий для выполнения условий мирного соглашения, пишет Bloomberg.
"Европейские страны обсудили развертывание многонациональных “сил гарантированной безопасности”, при этом оборону на линии фронта возглавят сами ВСУ", — говорится в публикации.
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Германии сделали заявление об отправке европейских войск на Украину
31 декабря 2025, 16:48
Однако в материале отмечается, что пока не ясно, какая роль будет отводиться войскам США, а также непонятно, где они будут размещены в случае заключения мирного соглашения с Россией.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "коалиция желающих" встретится 6 января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В США раскрыли, лидерам каких стран придется уйти из-за Украины
Вчера, 05:23
